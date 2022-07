POL-SE: Uetersen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste wurde wohlbehalten angetroffen

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag (30.06.2022) ist der Polizei um 15:31 Uhr eine leblose Person auf dem Rantzauer See gemeldet worden. Durch die FFW Barmstedt wurde ein weiblicher Leichnam geborgen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelt es sich bei der Person um eine 68-jährige Pinnebergerin. Die Kriminalpolizei in Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und den Leichnam beschlagnahmt. Rückfragen bitte an: ...

