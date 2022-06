Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Wohnungsbrand mit einer verletzten Person und hohem Schaden

Ludwigsburg (ots)

Eine verletzte Person und 180.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Wohnungsbrandes am Samstagmittag, gegen 12:47 Uhr, im Amselweg. Eine 55-jährige Bewohnerin ist auf ein Sauerstoffgerät angewiesen. Aus bislang unbekannter Ursache trat medizinischer Sauerstoff aus einer Sauerstoffflasche aus, welcher sich sofort zu einer Verpuffung entzündete und die Wohnung im Untergeschoß des Mehrfamilienhauses in Vollbrand setzte. Die 55-Jährige und vier weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten selbständig das Gebäude verlassen. Die 55-Jährige wurde verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus, alle anderen Bewohner blieben unverletzt. Trotz des sofortigen Löschangriffes konnte nicht verhindert werden, dass die Wohnung im Untergeschoß vollständig ausbrannte. Der Brand war um 14:13 Uhr gelöscht. Der Rauch des Feuers zog durch das Gebäude und drang in die Wohnungen im Erdgeschoß und Obergeschoß ein. Während die Wohnung im OG nach Belüftung wieder bewohnbar ist, muss bei der Wohnung im EG eine Frist von 48 Stunden abgewartet werden, die Wohnung im UG ist unbewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Während den Löscharbeiten musste der Amselweg gesperrt werden, es kam zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Feuerwehren aus Asperg und Tamm waren mit elf Fahrzeugen und 53 Einsatzkräften im Einsatz, der Rettungsdienst hatte neben drei Rettungswagen auch einen Notarzt im Einsatz. Der DRK Ortsverband war ebenso vor Ort. Während den Einsatzmaßnahmen befand sich der Bürgermeister der Stadt Asperg, Herr Eiberger, am Brandort. Vom Polizeipräsidium Ludwigsburg waren vier Streifenbesatzungen eingesetzt.

