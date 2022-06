Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Pkw-Lenker kollidiert mit Hauswand

Ludwigsburg (ots)

Am heutigen Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr befuhr ein 83-jähriger Fahrer den Marktplatz in Leonberg in nördlicher Richtung und touchierte beim Abbiegen in die Graf-Ulrich-Straße einen am rechten Fahrbahnrand befestigten Poller. Beim Versuch das Fahrzeug abzubremsen, verwechselte der 83-Jährige das Gas- mit dem Bremspedal und beschleunigte stark. Hierdurch verlor er die Kontrolle über seinen Mercedes und kollidierte schlussendlich frontal mit einer Hauswand. Der 83-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und durch eine Rettungswagenbesatzung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden und war nicht mehr fahrbereit. Die Hauswand wurde leicht beschädigt. Zur Säuberung der Fahrbahn wurden die Feuerwehr Leonberg und eine Reinigungsfirma eingesetzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 33.000 Euro.

