Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Dreifach gesucht - 798 Tage Freiheitsstrafe zu vollstrecken

Weil am Rhein (ots)

Ein 34-Jähriger, der dreimal zur Festnahme ausgeschrieben war, konnte am Grenzübergang Weil am Rhein festgenommen werden. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Nach der Haft droht ihm die Abschiebung in sein Heimatland.

Am Mittwochvormittag kontrollierten Kräfte des Zoll einen Fernbus nach Italien bei der Ausreise am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Bei der Überprüfung eines 34-Jährigen stellten die Kräfte fest, dass der bulgarische Staatsangehörige dreimal zur Festnahme ausgeschrieben ist. Wegen schwerem Raub war der 34-Jährige 2016 zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 6 Monaten verurteilt worden. Im Jahr 2020 wurde er aus der Haft heraus in sein Heimatland abgeschoben. Die Restfreiheitsstrafe von 792 Tagen wurden zur Vollstreckung ausgeschrieben. Von einer Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung war noch eine Restfreiheitsstrafe von 6 Tagen zu Vollstrecken. Zudem war dem 34-Jährigen das Recht auf Freizügigkeit entzogen worden. Aus diesem Grund bestand die dritte Ausschreibung zur Ausweisung/Abschiebung. Der 34-Jährige wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Nach der Haft dürfte der bulgarische Staatsangehörige in sein Heimatland abgeschoben werden.

