Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Geschädigte von Diebstahlsversuch gesucht

Freiburg (ots)

Die Bundespolizei sucht die Geschädigte eines versuchten Diebstahls am Hauptbahnhof Freiburg am Morgen des Pfingstmontages. Die Frau wird gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden.

Durch einen Zeugen wurde die Bundespolizei am Pfingstmontag (06.06.2022) über einen möglichen Diebstahlsversuch in Kenntnis gesetzt. Eine Person soll gegen 6 Uhr auf der Treppe zur Stadtbahnbrücke versucht haben einer Frau das Mobiltelefon aus der Jackentasche zu ziehen. Der Frau sei die Nähe des Mannes jedoch wohl aufgefallen, so dass sie ihr Mobiltelefon in die Hand nahm. Anschließend sei sie in die Regionalbahn in Richtung Offenburg gestiegen. Der Tatverdächtige soll eine auffällig blau-rotes Basecap getragen haben.

Durch den Zeugen wurde die Frau wie folgt beschrieben: ca. 160cm groß, Anfang bis Mitte 20, schulterlange, dunkelblonde Haare, schwarz bekleidet mit weißen Schuhen und rosafarbener Basecap. Das Mobiltelefon soll eine türkisfarbene Hülle gehabt haben.

Die Geschädigte wird gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

Der Tatverdächtige, ein 17-jähriger, syrischer Staatsangehöriger, konnte durch eine Streife der Bundespolizei in Begleitung von drei weiteren Personen kontrolliert werden. Aufgrund fehlender Reisedokumente wurde sowohl gegen den 17-Jährigen, wie auch seine Begleiter ein Strafverfahren eingeleitet.

