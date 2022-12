Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: LKW-Brand auf der BAB 7 zwischen Bad Hersefeld und Kirchheimer Dreieck

Fulda (ots)

Auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Süd kam es heute um 05.30 Uhr zu einem LKW-Brand. Der Fahrer konnte den 40-Tonner noch auf den Standstreifen lenken. Hier geriet das Fahrzeug in kürzester Zeit in Vollbrand. Der LKW ist nicht mit Gefahrgut beladen. Derzeit ist die Autobahn wegen der Löscharbeiten in Fahrtrichtng Süden noch voll gesperrt. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist vermutlich ein technischer Defekt.

Hubertus Kümpel, PP Osthessen

Führungs- und Lagedienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell