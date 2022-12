POL-OH: Aktuell Einsatzmaßnahmen an Schule in Niederaula

Fulda (ots) - Tür beschädigt Fulda. Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch (07.12.) unbefugten Zugang zu einem Schulgelände in der Huberstraße. Anschließend traten die Täter mehrfach gegen eine Tür des Gebäudes und verursachten hierdurch etwa 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache ...

mehr