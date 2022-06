Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: POL-DO: Großeinsatz an der Marker Allee in Hamm: 30-Jährige Frau verstorben

Dortmund/Hamm (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Polizei Dortmund und der Staatsanwaltschaft Dortmund

Nach dem Messerangriff eines 34-jährigen Mannes in Hamm am Freitag (10. Juni) ist eines der Opfer am gestrigen Tag (11. Juni) verstorben. Die 30-jährige Frau aus Essen erlag in den späten Nachmittagsstunden ihren Verletzungen.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Für Presseauskünfte ist weiterhin die Staatsanwaltschaft Dortmund unter den allgemeinen Nummern des Pressehandys zuständig.

