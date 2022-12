Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall

Künzell. Ein 17-jähriger Roller-Fahrer aus Künzell wurde bei einem Unfall am Mittwoch (07.12.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 16.30 Uhr den Ronsbachweg und wollte geradeaus über die Turmstraße in die Straße "Im Hahlweg" weiterfahren. Hierbei kam es aus noch unklarer Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem 55-jährigen Mercedes-Benz-Fahrer, welcher die Straße "Im Hahlfeld" befuhr und nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach links in die Turmstraße einbiegen wollte. Der Rollerfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (07.12.), gegen 11:30 Uhr, befuhr ein Lkw der Marke Renault die Philipp-Hafner-Straße in Richtung Herbartstraße. Beim Zurücksetzen während des Wendevorgangs stieß der Lkw-Fahrer mit einer Mauer des Grundstücks eines 69-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld zusammen. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen kann der Lkw-Fahrer wie folgt beschrieben werden: circa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß, Brillenträger, mit kräftiger Statur. Zur Unfallzeit trug er eine karierte Jacke. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfallflucht

Schenklengsfeld. Am Samstag (03.12.), gegen 2 Uhr, befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Rathausstraße in Richtung Sankt-Georg-Straße. In Höhe der Unfallstelle kam das Fahrzeug aus noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte das Gartentor eines 65-jährigen Mannes aus Schenklengsfeld. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne das der Unfallbeteiligte seinen Pflichten nachkam. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Eine 42-jährige Frau aus Bebra parkte ihren braunen Audi A4 am Mittwoch (07.12.), gegen 8:45 Uhr, in der Leinenweberstraße auf einem dortigen Parkplatz im Bereich der Hausnummer 9. Als die Frau gegen 13 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück kam, stellte sie fest, dass vermutlich ein bislang unbekanntes Fahrzeug ihren braunen Audi A4 an der hinteren Beifahrertür beschädigt hatte. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mücke. Am Mittwoch (07.12.), gegen 11:30 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer mit seinem Gespann die K 44 von Atzenhain kommend in Richtung Merlau. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen kam ihm dabei eine Dame mit einem dunklen Kleinwagen, der aus unklarer Ursache über die Fahrbahnmitte hinausfuhr, entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, wich der Lkw nach rechts aus und fuhr in den Flutgraben. Der Lkw kippte in der Folge nach rechts um. Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Lkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Hinweise zur flüchtigen Unfallverursacherin bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Alsfeld

