Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Container-Brand/ Bierdieb/ Laubbläser und Fahrrad gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr wurde an der Saarlandstraße ein Altpapiercontainer durch Feuer zerstört. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Ein 22-jähriger Zeuge beobachtete am Samstag gegen 20 Uhr einen Unbekannten, der Bierdosen aus einem Supermarkt an der Worthstraße stahl. Er informierte einen Mitarbeiter. Als der Tatverdächtige flüchtete, verfolgten sie ihn. Der Zeuge versuchte, den mutmaßlichen Bierdieb festzuhalten. Doch der schubste ihn weg und riss sich los. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

Aus einer Garage an der Görlitzer Straße wurde in der Nacht zum Sonntag ein Laubbläser gestohlen. Am Freitagabend zwischen 20 und 21 Uhr an der Friedhofstraße ein E-Bike gestohlen. Der Eigentümer hatte sein schwarz lackiertes Prophete Trekking-Bike mit schwarzem Einkaufskorb auf dem Gepäckträger an einem Treppengeländer eines Imbisses angeschlossen. (cris)

