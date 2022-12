Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Wehrstedt!

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (bla):

Am 15.12.22, um 17:30 ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Wehrstedt, in der Straße Am Ziegenberg. Der Geschädigte hatte dort seinen Pkw, ein Ford Kombi, am rechten Fahrbahnrand in Richtung Bad Salzdetfurth ordnungsgemäß abgeparkt. Zur oben genannten Zeit hörte er aus seinem Haus heraus auf einmal einen lauten Knall, sodass er sich sofort zur Straße begeben hat. Hier sah er , dass der linke Außenspiegel seines Pkw zerstört, unterhalb des A-Holms hing. Er konnte noch erkennen, dass ein Pkw in Richtung Bad Salzdetfurth wegfuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des Schadens ist mit etwa 300.-EUR zu beziffern. Laut des Geschädigten war der Knall so laut, dass der Verursacher den Anstoß hätte bemerken bzw. hören müssen.

Bei Hinweisen zu dieser Straftat melden sie sich Bitte unter der Rufnummer 05063-9010 bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth.

