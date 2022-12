Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tageswohnungseinbruchdiebstahl

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Nordstemmen, Hauptstraße (mk). Am 15.12.2022, zwischen 12:55 Uhr und 13:10 Uhr, kommt es in der Hauptstraße zu einem Einbruch in eine Wohnung, welche sich in einem Mehrfamilienhaus befindet. Ein bislang unbekannter Täter hebelt, in Abwesenheit der Geschädigten, die Wohnungstür (vermutlich mit einem Schraubendreher) auf und entwendet einen dreistelligen Geldbetrag aus der Wohnung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

