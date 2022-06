Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem mutmaßlich am Sonntagmorgen (26.06.2022) auf der Hedelfinger Filderauffahrt ein unbekannter Motorradfahrer von der Fahrbahn abgekommen und geflüchtet ist, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge bemerkte gegen 08.40 Uhr an der Straße Am Waldrand ein unfallbeschädigtes weißes Motorrad der Marke Honda CBR 600 RR und rief die Polizei. Die Beamten ermittelten die Unfallstelle auf der Hedelfinger Filderauffahrt, etwa 50 Meter nach der Einmündung der Mannsperger Straße. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Motorradfahrer verletzt ist und sich in einer hilflosen Lage befindet, wurde ein Polizeihubschrauber hinzugezogen, der das Gebiet ergebnislos absuchte. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Unbekannte von der Bockelstraße kommend die Hedelfinger Filderauffahrt entlang und kam aus unbekannten Gründen an der Unfallstelle nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und schob anschließend das Motorrad zur Straße Am Waldrand, bevor er in unbekannte Richtung davonging. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

