Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Katalysator gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag (26.06.2022) in der Freibergstraße einen Katalysator von einem geparkten Fahrzeug gestohlen. Der blaue VW Polo war in der Zeit von 23.00 Uhr bis 13.20 Uhr am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 57 geparkt. In dieser Zeit entfernten die Täter das Bauteil mit einem bislang unbekannten Werkzeug. Der Schaden wird auf knapp hundert Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

