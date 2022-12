Hildesheim (ots) - SÖHLDE (bf). Am heutigen Nachmittag gegen 15:00 Uhr kam es auf der B1 bei der Ortschaft Steinbrück zu einem Auffahrunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 61-jähriger Autofahrer auf der B1 in Richtung Hoheneggelsen. An der Einmündung zur Burgstraße bog eine vor ihm fahrende 49-Jährige aus Salzgitter mit ihrem Auto nach links ab, was der hinter ihr fahrende Mann aus Hoheneggelsen zu spät ...

