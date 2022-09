POL-FR: Weil am Rhein: Mutmaßlich berauschter Autofahrer hat Drogen dabei

Freiburg (ots) - Ein kleiner Brand an einem derzeit gerade renovierten Gebäude im Nachtigallenweg in Lörrach hat am Donnerstagabend, 29.09.2022, zum Stromausfall in der Nachbarschaft geführt. Die Flammen waren gegen 23:20 Uhr bemerkt worden. Die Feuerwehr hatte nach kurzer Zeit den Brand gelöscht. Im Bereich eines verlegten Stromkabels zum Gebäude hatte es am Fundament gebrannt. Das sorgte für den Stromausfall. Der ...

mehr