POL-FR: Lörrach: Im Streit Mann umgefahren

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 29.09.2022, gegen 11:45 Uhr, wurde beim Bahnhof in Lörrach-Brombach ein Mann bei einem Streit umgefahren. Der 87-jährige Mann war mit einem Autofahrer verbal aneinandergeraten. Beim Streitgespräch stand der Senior vor der geöffneten Beifahrertüre und hielt sich am Türrahmen fest. Als dann plötzlich der Autofahrer beschleunigt haben soll, kam der Senior zu Fall und zog sich eine leichte Verletzung am Bein zu. Der Autofahrer fuhr davon. Das Kennzeichen ist bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

