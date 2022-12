POL-HI: Auffahrunfall auf der B1 - eine Person leicht verletzt

Hildesheim (ots) - NORDSTEMMEN - (jpm) In der Nacht zu Mittwoch, 14.12.2022, wurde in der Richard-Wagner-Straße ein schwarzer BMW X6 entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 20:45 Uhr am Dienstagabend und 08:30 Uhr am Mittwochmorgen. Das entwendete Fahrzeug ist vier Jahre alt und verfügt über ein Keyless-Go-System. Der Schaden liegt in einem mittleren fünfstelligen Bereich. Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge ...

