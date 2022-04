Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kennzeichentafel abgerissen

Weimar (ots)

Am Sonntag musste ein 53-jähriger Mann feststellen, dass von seinem Pkw Mazda die hintere Kennzeichentafel entwendet wurde. Vermutlich geschah die Tat in der Nacht von Samstag zu Sonntag nahe des Veranstaltungsortes der Kirmes in Vippachedelhausen. Am gestrigen Tag begab sich der Fahrzeughalter erneut zum Ort des Geschehens. In einem Gebüsch konnte er schließlich das Kennzeichen wieder auffinden. Dankbarer Weise entstand beim Abreißen der Kennzeichentafel kein Schaden am Pkw.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell