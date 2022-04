Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Übermütige Jugendliche

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Jugendliche haben in der Nacht zu Sonntag in Stadtroda für Unordnung gesorgt. Wie eine Zeugin am Sonntagmorgen berichtete, konnte diese in der Nacht ein Gruppe Heranwachsender beobachten, welche auf ihrem Weg zur Landwirtschaftsschule mehrere Verkehrszeichen aus der Halterung herausgerissen haben und diese anschließend in die Vorgärten der Wohnhäuser warfen. Hierdurch wurde mindestens ein Zaun, sowie mehrere Pflanzen beschädigt. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

