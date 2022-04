Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abgekommen

Jena (ots)

Ohne größeren Schaden zu verursachen kam am Sonntagabend ein Mann mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Der 25-Jährige war in der Anna-Siemsen-Straße in Jena unterwegs, als er, aus bisher ungeklärter Ursache, nach links von der Fahrbahn abkam. Hierbei touchierte der junge Mann mit seinem Skoda einen, quer zur Fahrbahn abgestellten, Mercedes an der Kennzeichenhalterung, wobei Sachschaden entstanden ist. Personen verletzten sich bei der Kollision nicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell