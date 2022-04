LPI-J: nicht erreichbar - Wartungsarbeiten an der Telefonanlage

Weimar (ots) - In der Nacht von Sonntag zu Montag geriet in Legefeld der Fahrer eines Rovers in eine Verkehrskontrolle. Beim Überprüfen der Fahrtauglichkeit des 27-Jährigen stellte sich heraus, dass er unlängst Drogen konsumiert haben muss. Die Auswertung seiner dann entnommenen Blutprobe wird nun Aufschluss über die Konzentration der verbotenen Substanz im Blut geben. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar ...

