LPI-J: Einbruch stellt sich als Streich heraus

Apolda (ots) - In der Nacht vom 23.04.2022 zum 24.04.2022 wurden in der Karl-Marx-Straße in Apolda mehrere Spiegel von den dort parkenden Fahrzeugen beschädigt. Einer der Spiegel wurde sogar abgerissen und ca. 20 Meter weiter in Richtung Jenaer Straße abgelegt. Insgesamt wurden sechs Außenspiegel an unterschiedlichen Fahrzeugen beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 2.000 Euro. Der oder die Täter ...

mehr