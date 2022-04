Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Abbiegender zwingt zur Notbremsung und fährt weiter

Borken (ots)

Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein, ist ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch weitergefahren. Er war zuvor gegen 14.10 Uhr von der Straße Wilbecke nach rechts auf den Parkplatz eines Nahversorgungszentrums gefahren und hat dabei nicht auf vorrangberechtigte Radfahrer geachtet. Ein in gleicher Richtung auf dem angrenzenden Radweg fahrender 57 Jahre alter Pedelecfahrer leitete eine Notbremsung ein, um eine Kollision mit dem Abbiegenden zu verhindern. Er stürzte dabei über den Lenker auf die Straße. Er gab an, selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Zeugen schilderten, dass der Flüchtige mit einem grauen Honda oder Hyundai mit Fließheck und Kennzeichen aus Borken unterwegs war. Er habe seine Fahrt nach dem Unfall kurzzeitig unterbrochen, um schließlich doch weiterzufahren. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken: Tel. (02861) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell