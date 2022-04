LPI-J: Einbruch in die Diakonie

Apolda (ots) - Am 24.04.2022 hat in den frühen Morgenstunden, gegen 02.30 Uhr, eine 32jährige Kia-Fahrerin auf der B 87 in Richtung Frankendorf ein Reh angefahren. Das Tier ist davon gelaufen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

