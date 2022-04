LPI-J: Unter Drogeneinfluss

Weimar (ots) - Nach seiner Hochzeit fand ein 43-Jähriger seine Wohnung in der Nacht zu Sonntag total verwüstet vor. Der Mann ging von einem Einbruch aus. Im Beisein der Polizei wurde die Wohnung in Hopfgarten begangen. Es stellte sich heraus, dass es sich aber mit Nichten um einen Einbruch oder ähnliches handelte. Freunde der Familie erlaubten sich einen Streich, in dem sie ihre Spuren in Form von Kronkorken, Reis, ...

mehr