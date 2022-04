Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebstähle

Weimar (ots)

Schokolade, Fleisch, Lebensmittel und alkoholische Getränke. Beim Diebstahl dieser Waren wurden am Montag mehrere Ladendiebe gestellt. In Weimar Nord versuchte ein 61-jähriger Mann Schokolade zu stehlen. Er wurde dabei beobachtet, wie er sich die Süßigkeiten im Wert weniger Euro in die Hosentaschen steckte. Er erhielt ein Hausverbot für den Supermarkt und eine Anzeige wegen Diebstahls. Sparen wollte auch ein Mann in einem Bad Berkaer Supermarkt. Er packte mehrere Waren ineinander, um so nun mehr für weniger zu bekommen. Pech für ihn, da auch er dabei beobachtet wurde. In einem Supermarkt in der Buttelstedter Straße hatte ein Pärchen seinen Rucksach schon im Einkaufswagen stehen. So wurden vereinzelt Waren in den Wagen geräumt, andere jedoch gleich in den Rucksack. An der Kasse zahlten sie auch nur die Waren aus dem Wagen. Die Lebensmittel und Alkoholika 'vergaßen' sie aus dem Rucksack zu nehmen. Auch gegen die 31-Jährige und ihren 48-jährigen Begleiter wurde Anzeige erstattet und ein Hausverbot verhangen.

