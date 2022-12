Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Einbruch in Bistro - Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht

Freiburg (ots)

Eine akustisch ausgelöste Alarmanlage schlug am Samstag, 03.12.2022, gegen 06.45 Uhr, einen Einbrecher in die Flucht. Unter massiver Gewalteinwirkung hebelte der Unbekannter eine Tür eines Bistros in der Hauptstraße in Friedlingen auf. Noch bevor der Unbekannte die Räumlichkeiten betrat löste die Alarmanlage aus. Unter Zurücklassung des Einbruchswerkzeuges konnte er unerkannt flüchten.

