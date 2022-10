Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Radfahrerin von abbiegendem LKW erfasst

Mainz - Neustadt (ots)

In der Rheinallee kam es gestern zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem LKW-Fahrer, welcher mit seinem LKW nach rechts in die Josefsstraße abbog.

Gegen 14 Uhr befährt eine 23-jährige Radfahrerin die Rheinallee auf dem für Radfahrer freigegebenen Bürgersteig in Richtung Kaiserstraße. Als sie die Josefsstraße bei grün zeigender Ampel überqueren möchte, biegt gleichzeitig ein parallel fahrender LKW-Fahrer mit seinem LKW nach rechts in die Josefsstraße ab. Hierbei wird die Radfahrerin von der rechten Fahrzeugseite des LKW erfasst und zu Boden geschleudert. Sie wird nicht durch den LKW überrollt, erleidet aber dennoch Verletzungen und muss durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Abend kann sie mit zahlreichen Prellungen und Schürfwunden die Klinik verlassen. Der 45-jährige Fahrer des LKW macht zunächst keine Angaben zum Unfallhergang. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Info: Zur Vermeidung solcher Unfälle schreibt die Straßenverkehrsordnung vor, dass Kraftfahrzeuge mit mehr als 3,5 t, beim Rechtsabbiegen innerhalb geschlossener Ortschaften, nur mit Schrittgeschwindigkeit (7-11km/h) gefahren werden dürfen. Wer einen Verstoß begeht, ohne dass es zu einem Unfall kommt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 70,- EUR und einen Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg rechnen.

