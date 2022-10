Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Alkoholisiert von Wiesbaden nach Mainz gefahren

Mainz (ots)

Nachdem sie am Montagabend, gegen 23:00 Uhr, in Wiesbaden gegen den Bordstein einer Verkehrsinsel gefahren ist und dabei ein Reifen platzte, entschied sich eine 58-jährige Mainzerin, zunächst nach Hause zu fahren. In der Mainzer Neustadt angekommen, fallen einem Zeugen zu den mittlerweile größeren Schäden am PKW hinaus, auch die Schwierigkeiten beim Einparken und der unsichere Gang der Fahrerin auf. Polizisten treffen die Fahrerin kurz danach an und stellen eine Alkoholisierung bei ihr fest. Durch die Wiesbadener Polizei wird die Unfallstelle untersucht. An der Verkehrsinsel ist kein Schaden entstanden. Ihr wird eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

