Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Serie brutaler Tierquälerei - Zeugen gesucht

Ingelheim/Groß-Winternheim (ots)

Zu einer Vielzahl von Fällen brutaler Tierquälerei kam es im Laufe des Jahres in der Gemarkung zwischen Ingelheim und dem Ortsteil Groß-Winternheim. Seit April dieses Jahres suchten der oder die bislang unbekannten Täter insgesamt sieben Mal die Hühnerstallungen auf. Von den Tätern wurde der Zaun zum Tiergehege durchtrennt, um sich so an den Tieren zu vergehen. Einzelnen Hühnern wurden mehrfach bei lebendigem Leibe die Schwanzfedern herausgerissen, sodass blutige Wunden entstanden. Dem Hahn wurden mehrfach die Krallen herausgerissen. Zusätzlich wurden Hühner durch Köpfen, Genickbrechen oder auch Erschießen getötet. Außerdem wurden lebende Wachteln, Eier und Hühnerfutter gestohlen. Die Stallungen sind grundsätzlich nur schwer zu erreichen und finden sich in der Nähe des Selztalradwegs, zwischen Layen- und Eulenmühle.

Die zuständige Bezirksbeamtin der Polizeiinspektion Ingelheim führt die Ermittlungen und bittet dringend um Zeugenhinweise, die zur Aufklärung des Falles führen können. Hierbei kann jede noch so unbedeutende Beobachtung von Wichtigkeit sein.

- Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich des Selztalradweges gemacht?

- Gibt es Menschen die damit prahlen Hühner gequält zu haben?

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim.kbd@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell