Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Gullydeckel in Eingangstür geworfen ++ Rosengarten/Ehestorf - Scheinwerfer gestohlen ++ Seevetal/Meckelfeld - Vorfahrt missachtet

Seevetal/Hittfeld (ots)

Gullydeckel in Eingangstür geworfen

Unbekannte haben am Montag, 27.6.2022, gegen 2:20 Uhr versucht, in eine Parfümerie an der Kirchstraße einzubrechen. Die Täter hatten dazu einen Gullydeckel aus einem Abwasserschacht gehoben und in die Glaseingangstür geworfen. Es gelang Ihnen jedoch nicht, durch das entstandene Loch in das Objekt zu klettern. Es blieb bei Sachschaden an der Tür.

Rosengarten/Ehestorf - Scheinwerfer gestohlen

In der Nacht zu Montag, 27.6.2022 haben Diebe in Ehestorf zwei PKW erheblich beschädigt, um an die Frontscheinwerfer zu kommen. In der Straße Rehwechsel schnitten die Täter Kotflügel und Radabdeckung eines BMW auf, um die Scheinwerfer des Fahrzeugs ausbauen zu können. Hierbei verursachten Sie einen Gesamtschaden von etwa 8000 EUR.

In der Straße Erdlandweg traf es einen A-Klasse Mercedes. Bei ihm entfernten die Täter zunächst die Frontschürze, um anschließend die Frontbeleuchtung ausbauen und stehlen zu können. Auch an diesem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von mehreren 1000 EUR.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Seevetal/Meckelfeld - Vorfahrt missachtet

Auf der Straße An den Höfen kam es am Montag, 27. Juni zu einem Verkehrsunfall. Gegen 6:25 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann mit seinem Ford die Mattenmoorstraße. Als er an der Einmündung in die Straße An den Höfen nach links einbiegen wollte, übersah er einen 51-jährigen Mann mit seinem VW, der, von links kommend, die Vorfahrtstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der 37-Jährige leicht verletzt. Die beiden Pkw muss den abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von insgesamt rund 12.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell