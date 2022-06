Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Raubüberfall vor Parkhaus ++ Drage/Hunden - Mit dem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen ++ Tostedt - Nach gefährlicher Körperverletzung am Bahnhof: Beschuldigter nach Hinweis ermittelt

Raubüberfall vor Parkhaus

Am Sonntagabend, 26.6.2022 ist ein 53-jähriger Mann von drei unbekannten Personen geschlagen und beraubt worden. Der Mann kam vom Bahnsteig und überquerte gegen 23:15 Uhr den Vorplatz des Parkhauses an der Rütgersstraße, als ihn die drei Unbekannten von hinten Ansprachen und sofort auf ihn einschlugen. Der Mann ging zu Boden und wurde mehrfach getreten. Einer der Täter entriss ihm ein Smartphone. Anschließend liefen die drei in unbekannte Richtung davon. Zeugen alarmieren die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die drei Täter entkommen. Der 53-Jährige erlitt einige Blessuren, musste aber nicht medizinisch behandelt werden.

Zeugen, denen zur fraglichen Zeit verdächtige Personen im Bereich des Bahnhofes oder des Parkhauses aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Drage/Hunden - Mit dem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen

Ein 25-jähriger Mann verletzte sich am Sonntag, 26.6.2022 bei einem Verkehrsunfall auf der Hundener Straße. Der Mann war von Tönnhausen in Richtung Hunden unterwegs, als er gegen 15:25 Uhr, kurz vor dem Ortseingang Hunden, zwei Pkw in einer Linkskurve überholte. Nach dem Überholvorgang kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet mit dem Motorrad in einen Straßengraben. Der 25-Jährige stürzte und verletzte sich. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Tostedt - Nach gefährlicher Körperverletzung am Bahnhof: Beschuldigter nach Hinweis ermittelt

Am 14. Juni war es auf dem Bahnhof in Tostedt zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 44-jährigen Mannes gekommen. Nach einem entsprechenden Aufruf in den Medien meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab einen Hinweis auf einen 19-Jährigen aus Tostedt. Als Beamte den Mann aufsuchten, ließ er sich spontan zu der Tat ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

