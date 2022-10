Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unfall zwischen Fahrradfahrern - Unfallbeteiligte gesucht

Mainz (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in der Binger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 45-jähriger Mainzer befuhr den Fahrradweg der Binger Straße bergab in Fahrtrichtung Münsterplatz. Der Mainzer will dann nach rechts in die Hintere Bleiche abbiegen, tut er dies allerdings ohne die Fahrtrichtung anzuzeigen. Währenddessen wird er von einer bislang unbekannten Radfahrerin rechts überholt. Hierbei kommt es zur Kollision der beiden Fahrradfahrer, wodurch der Mainzer stürzt und leicht verletzt wird. Die unbekannte Radfahrerin fragte den 45-Jährigen nach dem Sturz ob alles in Ordnung sei. Als der 45-Jährige dies bejahte fuhr die Frau ohne Angaben von Personalien sofort weiter. Der Verkehrsunfall wurde im Nachgang protokollarisch bei der Polizeiinspektion Mainz 1 zur Anzeige gebracht. Die bislang unbekannte Fahrradfahrerin habe blonde Haare, sei leicht untersetzt und sei mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs gewesen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

