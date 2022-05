Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogentest schlägt an

Gronau (ots)

Den ersten Angaben nach war der letzte Drogenkonsum eines 33 Jahre alten Autofahrers mehrere Jahre her. Unglaubwürdig: Ein Drogentest schlug auf Amphetamine an. Mit dem Ergebnis konfrontiert, räumte der Mann den Konsum am Vorabend ein. Polizeibeamte hatten den 33-Jährigen in der Nacht zum Donnerstag auf der Enscheder Straße in Gronau angehalten. Die Fahrt endete nun dort. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Konsum verbotener Substanzen exakt nachweisen zu können. Es folgt nun ein Ermittlungsverfahren, auch wegen dem Verdacht des Einfuhrschmuggels: Die Beamten fanden bei dem Mann eine geringe Menge Amphetamine, die sichergestellt wurden.

