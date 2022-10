Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - Beim Verlassen Tiefgarage abgelenkt und bestohlen

Mainz (ots)

Auf ungewöhnliche Art ist am gestrigen Montagabend ein 78-Jähriger in der Mainzer Altstadt bestohlen worden. Er parkte mit seinem PKW in einer Tiefgarage und wollte diese gegen 21:30 Uhr. An der Ausfahrt wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen und auf einen angeblichen Schaden an seiner Fahrertür hingewiesen. Während er in ein Gespräch verwickelt wurde, öffnete ein weiterer Täter die Beifahrertür und entwendete eine dort liegende Tasche mit Wertsachen. Beiden Tätern gelang unerkannt die Flucht. Die Polizei Mainz weist daraufhin, darauf zu achten, dass nach Fahrtantritt das automatische Schließsystem die Türen verschließt. Bei älteren Fahrzeugen ist dies manuell möglich. Achten sie darauf, Wertsachen nicht sichtbar in geparkten Fahrzeugen liegen zu lassen, sondern legen sie diese in den Kofferraum und verschließen den Sichtschutz.

