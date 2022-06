POL-PDMY: Presseerstmeldung der PI Adenau aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der B 258 zwischen Müsch und Dorsel

Adenau (ots) - Am 16.06.2022 zwischen 04.00 und 04.30 Uhr kam es in der Sillerystraße in Adenau zu einer Sachbeschädigung an 2 geparkten Fahrzeugen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02691/9250 mit der Polizei Adenau in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Adenau Telefon: 02691/9250 Mail: piadenau@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind ...

