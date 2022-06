POL-PDMY: Sachbeschädigung an 2 geparkten Fahrzeugen

Klotten (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 15.06.2022 auf Donnerstag, 16.06.2022, wurde in Klotten, in der Straße Am Mühlenberg, die Windschutzscheibe eines geparkten PKW mit einem Stein beschädigt. Hinweise an die Polizei Cochem, 02671 9840 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cochem Telefon: 02671 9840 www.polizei.rlp.de/pd.mayen Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur ...

