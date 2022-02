Verband der Feuerwehren in NRW e. V.

VdF-NRW: Europaweiter Notruf 112: Dran bleiben rettet Leben!

Wuppertal (ots)

Verband der Feuerwehren in NRW informiert zum Notruftag am 11. Februar 2022

500 Millionen Menschen, ein Notruf: Über die kostenfreie Telefonnummer 112 erhalten Hilfesuchende in allen Ländern der Europäischen Union Schutz und Hilfe von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten. Ob Feuer in Finnland oder Unfall in Ungarn: Der Notruf 112 ist in Europa der einheitliche und direkte Draht zu schneller Hilfe. Auch in sämtlichen Handynetzen verbindet 112 mit der zuständigen Notrufzentrale. Um diese Nummer bekannter zu machen, findet heute am 11. Februar der europaweite Notruftag statt.

Die Europäer sind aus beruflichen oder privaten Gründen immer häufiger in anderen Ländern der EU unterwegs, weshalb eine EU-weit einheitliche Notrufnummer sehr sinnvoll ist. So müssen die Bürger sich statt mehrerer Notrufnummern nur noch die 112 merken - und bekommen überall adäquate Hilfe!

"Wir wollen die Menschen darüber informieren, dass der kostenfreie Notruf 112 nicht nur in Deutschland, sondern europaweit für schnelle, zuverlässige Hilfe steht", erklärt Tristan Krieger, Referent für Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung des Verbandes der Feuerwehren in NRW. "Man sollte es kaum glauben, aber es kommt vor, dass Anrufer einfach von der Aufregung übermannt werden. Sie legen dann zum Beispiel sofort wieder auf, nachdem sie nur schnell gemeldet haben, dass es bei ihnen brennt", so Krieger. Er beruhigt die potenziellen Anrufer: "Niemand muss die Fragen der Feuerwehr merken, um einen hilfreichen Notruf abzusetzen. Die Disponenten am anderen Ende der Leitung fragen alles ab, was sie wissen müssen. Da lautet die ganz einfache Devise: Dran bleiben rettet Leben! Da erhält man auch hilfreiche Anweisungen, was man selbst in diesem Moment tun kann."

