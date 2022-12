Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Handtasche aus Fahrradkorb gezogen

Freiburg (ots)

Abermals hat ein Unbekannter am Freitag, 02.12.2022, in dem Zeitraum zwischen 17.15 Uhr bis 17.30 Uhr, einer Frau deren Handtasche aus dem Fahrradkorb gezogen. Die 61-jährige Frau fuhr mit ihrem Fahrrad von einem großen Einkaufscenter in Richtung Colmarer Straße weg, als sie kurz danach das Fehlen ihrer Handtasche bemerkte. Sie fuhr die Strecke zurück, konnte ihre Handtasche aber nicht finden. In der Handtasche befanden sich ein Mobiltelefon, eine Geldbörse, Identitätsdokumente sowie Bankkarten. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt über 1.000 Euro.

