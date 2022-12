Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Poller verschoben und weggefahren - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntagnachmittag, 04.12.2022, gegen 14.45 Uhr wurde festgestellt, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren in der Milchhofstraße, in Höhe des Gasthauses Cheers, bzw. der Bäckerei Kaiser, einen Poller (auch genannt Niemännle) verschoben hat. Anschließend ist wer weg gefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Freiwillige Feuerwehr Emmendingen musste beauftragt werden, den verschobenen und zwischenzeitlich im Weg stehenden Poller wieder an seinen Ursprungsort zu rücken.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können.

