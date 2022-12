Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mutmaßlich alkoholisierter Mann greift Kunden eines Einkaufsmarktes an - Gewahrsam

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 03.12.2022, hat ein mutmaßlich alkoholisierter Mann in einem Einkaufsmarkt in WT-Waldshut zwei Kunden angegriffen und verletzt. Gegen 17:30 Uhr hatte der 37-jährige zunächst unvermittelt einen 43-jährigen Mann attackiert. Ein 46-jähriger Kunde griff ein und wollte schlichten. Auch er wurde durch den Tatverdächtigen verletzt. Gegenüber den eintreffenden Einsatzkräften der Polizei zeigte sich der Tatverdächtige ebenfalls aggressiv. Er wurde in Gewahrsam genommen. Dagegen setzte er sich zur Wehr und musste überwältigt werden. Einer der Angegriffenen wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Tatverdächtigen wurden Ermittlungen aufgenommen.

