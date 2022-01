Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unfallflüchtiger fährt mit Pkw bewusst Zeugen an ++ Zeuge leicht verletzt + Verursacher unter Betäubungsmitteleinfluss

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 22.01.2022, bog ein 33-Jähriger gegen 10:00 Uhr mit seinem Pkw auf ein Grundstück in der Syker Straße. Dabei streifte er im Vorbeifahren einen abgestellten Transporter und verursachte an diesem Schaden. Ein 55-jähriger Zeuge des Vorfalls wollte den Verursacher auf sein Fehlverhalten hinweisen und stellte sich hierzu vor den Pkw. Der 33-jährige reagierte sehr aufgebracht und fuhr zwar mit geringer Geschwindigkeit aber dafür mehrfach bewusst gegen die Beine des Zeugen, der dadurch schließlich zur Seite trat, woraufhin sich der Verursacher von der Unfallstelle unerlaubt entfernte. Der Zeuge zog sich leichte Verletzungen an den Beinen zu. Der 33-Jährige konnte durch die verständigten Polizeikräfte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hier ergab sich der Verdacht auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung, der sich durch einen positiv verlaufenden entsprechenden Vortest erhärtete. Daher erfolgte eine Blutentnahme. Der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr i. V. m. gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

