Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Feuerwehr Wetter (Ruhr) Donnerstagnacht zweimal im Einsatz

Wetter (Ruhr) (ots)

Zweimal mussten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr Wetter (Ruhr) in der Donnerstagnacht die warme Bettdecke gegen die Einsatzstiefel eintauschen.

Los ging es für die Löscheinheiten Volmarstein und Grundschöttel um 23:33 Uhr. Die Brandmeldeanlage eines Ausbildungsinternats Am Grünewald hatte Alarm ausgelöst. Als die Feuerwehr wenige Minuten später am Einsatzort eintraf, wurde sie von den anwesenden Betreuern direkt in Empfang genommen und in die aktuelle Lage eingewiesen. Hierbei wurde schnell klar, dass es sich glücklicherweise nicht um ein Schadenfeuer handelte, sondern das der Rauchwarnmelder durch den Dampf der E-Zigarette eines Bewohners den Alarm ausgelöst hatte. Die Feuerwehrkräfte lüfteten den betroffenen Wohnraum im 3. Obergeschoss auf natürliche Weise und führten zusammen mit dem Sicherheitsbeauftragten eine intensive Aufklärung durch.

Der Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnte dann nach gut dreißig Minuten beendet werden.

Um 04:27 Uhr schrillten die Funkmelder dann in dieser Nacht zum zweiten Mal, jetzt bei der Löscheinheit Alt-Wetter. In der Harkortstraße war von einem Anwohner ein piepender Heimrauchmelder gemeldet worden. Kurz nach Eintreffen der ersten Kräfte konnte aber auch schon Entwarnung gegeben werden. Der ausgelöste Melder wurde in einem Sperrmüllhaufen vor dem Haus gefunden und abgeschaltet. Daraufhin konnte der Einsatz der alarmierten Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bereits nach fünfzehn Minuten beendet werden.

