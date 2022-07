Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, Zeugenhinweise erbeten

Hornberg (ots)

Der auf einem Parkplatz eines Discounters in der Poststraße geparkte Jaguar eines 61-Jährigen wurde im Zeitraum von Samstag, 12 Uhr bis Sonntag, 17 Uhr beschädigt. Eine derzeit unbekannte Person soll beim Ein- oder Ausparken an der vorderen linken Fahrzeugseite hängengeblieben sein, was einen Sachschaden von rund 4.500 Euro verursachte. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Haslach unter der Telefonnummer 07832 97592-0 in Verbindung zu setzen.

