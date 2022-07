POL-OG: Gaggenau - Wiesenbrand

Gaggenau (ots) - Eine 36-Jährige vergaß am Dienstagnachmittag in einer Hofeinfahrt in der Josef-Hollerbach-Straße die Handbremse ihres VWs einzulegen, woraufhin das Fahrzeug aufgrund eines Gefälles über die Straße rollte und gegen einen Baum prallte. Die Fahrerin versuchte noch den Rollvorgang zu stoppen, jedoch geriet ihr Fuß dabei unglücklicherweise unter eines der Räder. Sie wurde leicht verletzt. Es entstand ...

