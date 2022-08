POL-EL: Haren - Drei Personen bei Unfall verletzt

Oberlangen (ots) - In der Nacht zum 8. August haben bislang unbekannte Täter versucht in ein Wohnhaus an der Straße Nyenhuisring in Oberlangen einzubrechen. Sie beschädigten ein Fenster, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 250 entstand. In die Räume gelangten sie nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

mehr