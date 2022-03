POL-BN: Fridays for Future-Demonstration am Freitag, 25.03.2022

Bonn (ots) - Ab dem 26. März 2022 gehen wieder tausende Golferinnen und Golfer an den Start, um die Arbeit der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe zu unterstützen. Bis Mitte August beteiligen sie sich an rund 120 Vorrundenturnieren bei den 41. bundesweiten Golf-Wettspielen und spielen um den Einzug in die Regionalfinale. Am 1. Oktober ...

mehr