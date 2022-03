Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Drei mutmaßliche Geldautomatensprenger festgenommen

Meckenheim (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (23.03.2022) wurden in Meckenheim drei mutmaßliche Geldautomatensprenger festgenommen. Ihr Fahrzeug war Zivilfahndern im Rahmen der Maßnahmen zur Verhinderung von Geldautomatensprengungen aufgefallen. In ihrem Pkw wurden 160 Liter Benzin sowie Festsprengstoff aufgefunden. Dieser wurde noch in der Nacht vor Ort durch Spezialisten des Landeskriminalamts kontrolliert gesprengt. Die Ermittlungen gegen die drei Festgenommenen dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell