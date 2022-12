Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mehrere Containerbrände im Stadtgebiet/Wohnungseinbruch

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brannten mehrere Container im Stadtgebiet. Gegen 23:10 Uhr brannten am Gertrud-Bäumer-Berufskolleg zwei Müllcontainer. Beide wurden durch die Flammen beschädigt. Die Feuerwehr löschte. Gegen 23:35 Uhr brannte ein Papiercontainer hinter einem Getränkemarkt an der Schumannstraße. Die Flammen gingen auch auf eine Wand des Getränkemarktes über. Die Feuerwehr löschte auch hier den Brand. Eine Stunde später brannte in der Freisenbergstraße ein weiterer Container. Zudem wurde ein daneben stehender Container beschädigt. Der letzte Brand wurde Feuerwehr und Polizei gegen 01:55 Uhr gemeldet. Auch hier brannte ein Müllcontainer. Diesmal befand sich das brennende Müllbehältnis in der Nähe der Richard-Schirrmann-Realschule in der Straße Unterm Friedhof. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe prüft die Polizei Tatzusammenhänge. Genaue Schadenshöhen können derzeit nicht beziffert werden. Die Ermittlungen werden aufgrund von Sachbeschädigungen sowie im Falle des Brandes am Getränkemarkt wegen Brandstiftung geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

Unbekannte Täter brachen am gestrigen Donnerstag, zwischen 15:00 und 16:20 Uhr, in eine Wohnung in der Schützenstraße ein. Sie brachen dazu die Eingangstür auf. Anschließend durchwühlten sie den gesamten Wohnraum, bevor sie sich mit mehreren Armbändern im Gepäck in unbekannte Richtung entfernten. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

